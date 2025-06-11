Израильские военные похитили волонтеров с направлявшегося в Газу судна Madleen

Израильские военные поднялись на борт судна Madleen, направлявшегося с гуманитарной миссией в сектор Газа и «похитили» находившихся на нем активистов. Об этом сообщил организатор рейса коалиция «Флотилия свободы». Контакт с судном на данный момент полностью утрачен. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео, на котором, как утверждается, израильские военно-морские силы отдают приказ судну изменить курс. «Яхта-селфи со знаменитостями» благополучно направляется к израильскому берегу», — говорится в сообщении МИД Израиля в соцсетях. #израиль #газа #судно