ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские военные похитили волонтеров с направлявшегося в Газу судна Madleen
Израильские военные поднялись на борт судна Madleen, направлявшегося с гуманитарной миссией в сектор Газа и «похитили» находившихся на нем активистов. Об этом сообщил организатор рейса коалиция «Флотилия свободы». Контакт с судном на данный момент полностью утрачен. Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видео, на котором, как утверждается, израильские военно-морские силы отдают приказ судну изменить курс. «Яхта-селфи со знаменитостями» благополучно направляется к израильскому берегу», — говорится в сообщении МИД Израиля в соцсетях. #израиль #газа #судно
ьтитиь / Others
11 июня 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us