ПОЛИТИКА
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Украинский беспилотник ударил по заводу в Чувашии
Украинские беспилотники атаковали завод в Чувашии, который занимается разработкой навигационных систем, в том числе адаптивных антенн «Комета», используемых, в частности, в ударных БПЛА типа «Шахед». Производство экстренно остановили. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Повреждения уточняются. Инцидент произошел в 1300 километрах от украинской границы. Это одна из самых дальних атак за все время войны в Украине. #украина #чувашия
Украинский беспилотник ударил по заводу в Чувашии / Others
9 июня 2025 г.
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