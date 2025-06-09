Украинский беспилотник ударил по заводу в Чувашии

Украинские беспилотники атаковали завод в Чувашии, который занимается разработкой навигационных систем, в том числе адаптивных антенн «Комета», используемых, в частности, в ударных БПЛА типа «Шахед». Производство экстренно остановили. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Повреждения уточняются. Инцидент произошел в 1300 километрах от украинской границы. Это одна из самых дальних атак за все время войны в Украине. #украина #чувашия