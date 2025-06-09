Лос-Анджелес в огне: протесты против иммиграционных рейдов продолжаются

Лос-Анджелес охвачен беспорядками. В городе горят автомобили, улицы заволокло дымом от слезоточивого газа. Это уже третий день волнений в ответ на массовые иммиграционные рейды. Десятки участников протестов задержаны. Сообщается, что силовики применили резиновые пули и спецсредства. Атмосфера в городе накалена до предела. В Лос-Анджелес введены подразделения Национальной гвардии, несколько сотен бойцов уже на месте. Еще 500 морпехов готовы к выезду. Все это по личному приказу Трампа, который накануне направил в Калифорнию две тысячи военнослужащих. #ЛосАнджелес #протесты #иммиграция #рейды #беспорядки #Нацгвардия #Трамп #США #задержания #улицывогне