Заявление активистки на борту Madleen

«Это еще одно военное преступление против мирных жителей», — заявила активистка Ясемин Аджар на борту гуманитарного судна Madleen, направлявшегося в Газу. Видео было опубликовано незадолго до того, как израильские силы поднялись на борт и, по словам правозащитников, «похитили» находившихся на нем добровольцев. #Газа #Палестина #Израиль #судно #Madleen #гуманитарнаямиссия #правачеловека #активисты #блокадаГазы #ЯсеминАджар #похищение #добровольцы