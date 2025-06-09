ПОЛИТИКА
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Заявление активистки на борту Madleen
«Это еще одно военное преступление против мирных жителей», — заявила активистка Ясемин Аджар на борту гуманитарного судна Madleen, направлявшегося в Газу. Видео было опубликовано незадолго до того, как израильские силы поднялись на борт и, по словам правозащитников, «похитили» находившихся на нем добровольцев. #Газа #Палестина #Израиль #судно #Madleen #гуманитарнаямиссия #правачеловека #активисты #блокадаГазы #ЯсеминАджар #похищение #добровольцы
фсы / Others
9 июня 2025 г.
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