Израильтяне и палестинцы вышли на марш против войны в Газе

Несколько тысяч израильских евреев и палестинцев с гражданством Израиля направились к границе с сектором Газа. Участники выступают против продолжающейся военной операции, требуя прекращения боевых действий и заключения соглашения с ХАМАС для освобождения заложников. #Израиль #Палестина #Газа #маршмира #антивоенныйпротест #освобождениезаложников #соглашение #границасГазой #евреи #арабы #нетвойне