ПОЛИТИКА
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Израиль депортировал шведскую экоактивистку Грету Тунберг
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг депортировали из Израиля. Ее и еще 11 пропалестинских активистов перехватили израильские военные на борту судна Madleen, которое направлялось с гуманитарной миссией в сектор Газа. Яхту отбуксировали в израильский порт Ашдод, а самих активистов перевезли в аэропорт имени Бен-Гуриона. Тунберг вылетела во Францию, откуда продолжит путь в Швецию. Всего трое согласились на депортацию, восемь человек отказались. Их ожидает суд. #Madleen #Гретатунберг #GretaThunberg #Палестина #Газа #Израиль
бать / Others
10 июня 2025 г.
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