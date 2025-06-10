Израиль депортировал шведскую экоактивистку Грету Тунберг

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг депортировали из Израиля. Ее и еще 11 пропалестинских активистов перехватили израильские военные на борту судна Madleen, которое направлялось с гуманитарной миссией в сектор Газа. Яхту отбуксировали в израильский порт Ашдод, а самих активистов перевезли в аэропорт имени Бен-Гуриона. Тунберг вылетела во Францию, откуда продолжит путь в Швецию. Всего трое согласились на депортацию, восемь человек отказались. Их ожидает суд. #Madleen #Гретатунберг #GretaThunberg #Палестина #Газа #Израиль