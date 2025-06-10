Тысячи людей по всему миру протестуют против захвата Израилем судна с гуманитарной помощью

Массовые акции протеста прошли в Париже, Риме, Торонто и других городах. Люди требуют немедленного освобождения задержанных и допуска помощи в блокадную Газу. Протестующие называют действия Израиля незаконным пиратством и нарушением международного права. Гуманитарное судно Madleen, шедшее в сектор Газа, было перехвачено израильскими военными и насильно доставлено в порт Ашдода. Все находившиеся на борту активисты — задержаны. #Madleen #судноMadleen #палестина #израиль #газа #протест