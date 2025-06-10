ПОЛИТИКА
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Конгрессвумен США о протестах в Калифорнии: зачем здесь оружие?
Конгрессвумен США вступилась за протестующих в Лос-Анджелесе. Максин Уотерс выступила с резкой критикой происходящего. В ходе публичного выступления она заявила, что не понимает, почему против мирных протестующих применяют силу. На улицах города четвертый день не стихают протесты против миграционной политики администрации Трампа. На фоне обострения ситуации на улицы выведены вооруженные силовики и морские пехотинцы. Это вызвало бурную реакцию со стороны оппозиции. #сша #лосанджелес #протест #мигранты #трамп
бкть / Others
10 июня 2025 г.
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