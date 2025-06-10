ПОЛИТИКА
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Конвой "Сумуд" выдвинулся из Туниса, чтобы прорвать блокаду Газы
Сотни активистов, преимущественно из Туниса, отправились в путь в составе девяти автобусов гуманитарного конвоя «Сумуд» — символической инициативы, цель которой за несколько дней достичь пограничного перехода Рафах и «прорвать блокаду» палестинской Газы. Следуя примеру судна «Мадлин» и других гуманитарных караванов, конвой «Сумуд» — в переводе с арабского «стойкость», что имеет глубокий смысл для палестинцев — планирует расширяться по мере прохождения через ливийские и египетские города перед выходом к южной границе Газы. #палестина #израиль #конвой #помощь #тунис
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10 июня 2025 г.
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