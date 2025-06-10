Австралия возмущена ранением журналистки 9 News на протестах в США

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал «ужасающими» кадры, на которых австралийская журналистка получила ранение резиновой пулей в Лос-Анджелесе. Корреспондент телеканала 9 News Лорен Томаси вела прямую трансляцию во время протеста против миграционной политики Дональда Трампа 8 июня, когда в ее сторону, с расстояния чуть более метра, выстрелил полицейский. Момент ранения попал на видео и вызвал широкий резонанс. #австралия #журналистка #сша #ранение