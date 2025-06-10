ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Лос-Анджелесе протестующие запустили фейерверки во время столкновения с полицией
Фейерверки и баррикады: Лос-Анджелес охвачен массовыми беспорядками. В городе четвертый день не утихают протесты против миграционной политики администрации Дональда Трампа. Участники акций вступают в столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии, используя фейерверки, камни и бутылки. В ответ силовики применяют слезоточивый газ. Сообщается, что за выходные арестованы около 40 человек. По решению Белого дома, в город дополнительно направлены 700 морских пехотинцев. Всего на улицах Лос-Анджелеса сейчас около 5 тысяч военнослужащих. #протест #лосанджелес #сша #трамп #мигранты
вампбь / Others
10 июня 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us