В Лос-Анджелесе протестующие запустили фейерверки во время столкновения с полицией

Фейерверки и баррикады: Лос-Анджелес охвачен массовыми беспорядками. В городе четвертый день не утихают протесты против миграционной политики администрации Дональда Трампа. Участники акций вступают в столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии, используя фейерверки, камни и бутылки. В ответ силовики применяют слезоточивый газ. Сообщается, что за выходные арестованы около 40 человек. По решению Белого дома, в город дополнительно направлены 700 морских пехотинцев. Всего на улицах Лос-Анджелеса сейчас около 5 тысяч военнослужащих. #протест #лосанджелес #сша #трамп #мигранты