ПОЛИТИКА
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Как Израиль нарушает международное право, перехватывая гуманитарные суда
В нейтральных водах, за сотню километров от Газы, израильские военные штурмом взяли гуманитарное судно с детским питанием и медикаментами, предназначенными для жителей блокадного эксклава. На борту — безоружные активисты, включая Грету Тунберг. Израиль мотивировал захват мирного судна "защитой от терроризма". Так имеет ли право еврейское государство захватывать гуманитарные суда в нейтральных водах? #израиль #палестина #газа
sdfm,n / Others
10 июня 2025 г.
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