Как Израиль нарушает международное право, перехватывая гуманитарные суда

В нейтральных водах, за сотню километров от Газы, израильские военные штурмом взяли гуманитарное судно с детским питанием и медикаментами, предназначенными для жителей блокадного эксклава. На борту — безоружные активисты, включая Грету Тунберг. Израиль мотивировал захват мирного судна "защитой от терроризма". Так имеет ли право еврейское государство захватывать гуманитарные суда в нейтральных водах? #израиль #палестина #газа