ПОЛИТИКА
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Россия и Украина во второй раз обменялись ранеными и больными военнопленными
Украина и Россия провели еще один обмен больными и тяжелоранеными военнопленными по итогам договорённостей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле. Российские солдаты прибыли в Беларусь, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Взамен были переданы украинские военнослужащие, многие из которых имеют ампутации, тяжёлые травмы и инфекции. #россия #украина #обмен
ватмбт / Others
11 июня 2025 г.
Истории
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