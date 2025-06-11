Россия и Украина во второй раз обменялись ранеными и больными военнопленными

Украина и Россия провели еще один обмен больными и тяжелоранеными военнопленными по итогам договорённостей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле. Российские солдаты прибыли в Беларусь, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Взамен были переданы украинские военнослужащие, многие из которых имеют ампутации, тяжёлые травмы и инфекции. #россия #украина #обмен