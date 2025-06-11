ПОЛИТИКА
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В Израиле прозвучали сирены после ракетного удара из Йемена
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги после запуска ракеты из Йемена. Израильская армия утверждает, что ее «с большой вероятностью» перехватила система ПРО. Это произошло спустя несколько часов после того, как израильский флот нанёс удар по йеменскому порту Ходейда. Израиль пригрозил хуситам военно-морской и воздушной блокадой в случае продолжения атак. Движение хуситов заявляет, что действует в знак солидарности с Газой, где с октября 2023 года в результате израильских ударов погибли около 55 тыс. человек — большинство из них женщины и дети. #израиль #йемен #сирены
ьами тить / Others
11 июня 2025 г.
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