Макрон потребовал немедленного прекращения огня и снятия блокады Газы

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с жёсткой критикой в адрес Израиля, заявив, что блокада гуманитарной помощи в Газу — это "позор". Он также подтвердил, что Франция предпринимает дипломатические усилия для возвращения своих активистов, задержанных на борту судна Madleen, которое направлялось в сектор Газа с гуманитарной миссией. #макрон #газа #израиль #палестина