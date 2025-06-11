ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Макрон потребовал немедленного прекращения огня и снятия блокады Газы
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с жёсткой критикой в адрес Израиля, заявив, что блокада гуманитарной помощи в Газу — это "позор". Он также подтвердил, что Франция предпринимает дипломатические усилия для возвращения своих активистов, задержанных на борту судна Madleen, которое направлялось в сектор Газа с гуманитарной миссией. #макрон #газа #израиль #палестина
лтпвьат / Others
11 июня 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us