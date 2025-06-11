Момент, как силовики в Москве дают пинки и подзатыльники мигрантам из Узбекистана

Посольство Узбекистана направило в МИД РФ ноту с просьбой дать разъяснения в связи с ситуацией с узбекскими мигрантами в Москве. Ранее в сети появилось видео, на котором силовики во время рейда в общежитии для граждан СНГ выгоняют мужчин из комнат, а некоторым дают пинки и подзатыльники, оскорбляя при этом людей. МИД Узбекистана выразил обеспокоенность жёстким обращением и призвал российские власти «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и достоинство». В российском МИДе ответили, что внимательно рассматривают информацию, содержащуюся в ноте посольства Узбекистана, и «доводят её до соответствующих компетентных органов». #москва #мигранты #узбекистан #рейд