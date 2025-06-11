11 июня 2025 г.
ПОЛИТИКА
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США требуют от Франции не признавать Палестину
США потребовали от Франции и Великобритании не признавать палестинское государство, сообщают СМИ. Ранее Париж и Лондон объявили, что могут признать Палестину во время июньской конференции ООН в Нью-Йорке. Посол США в Израиле в ответ заявил: если французы так хотят палестинское государство, пусть «выделят для них кусок Лазурного берега». Смогут ли США помешать признанию Палестины — разбирался TRT на русском. #сша #франция #палестина #газа #израиль
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