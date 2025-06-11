США требуют от Франции не признавать Палестину

США потребовали от Франции и Великобритании не признавать палестинское государство, сообщают СМИ. Ранее Париж и Лондон объявили, что могут признать Палестину во время июньской конференции ООН в Нью-Йорке. Посол США в Израиле в ответ заявил: если французы так хотят палестинское государство, пусть «‎выделят для них кусок Лазурного берега»‎. Смогут ли США помешать признанию Палестины — разбирался TRT на русском. #сша #франция #палестина #газа #израиль