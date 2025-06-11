ПОЛИТИКА
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Президент США обосновал отправку нацгвардии в мятежный Лос-Анджелес
Президент США обосновал отправку нацгвардии в мятежный Лос-Анджелес Президент США Дональд Трамп выступил перед солдатами военной базы Форт-Брэгг с речью в защиту своего решения о развертывании в Лос-Анджелесе 4000 нацгвардейцев и 700 морских пехотинцев. Военные были направлены в Калифорнию после того, как там вспыхнули массовые протесты против миграционной политики Трампа. #США #Трамп #Калифорния #ЛосАнджелес #протесты #миграция #нацгвардия #морскаяпехота #ФортБрэгг #беспорядки #политика
свы / Others
11 июня 2025 г.
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