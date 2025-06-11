ПОЛИТИКА
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Полицейский прижал протестующего коленом во время акции в США
В Филадельфии очередной скандал с участием полиции. Во время задержания на акции протеста против миграционной службы ICE один из офицеров применил удушающий прием. Этот момент попал на видео. Митинг проходил в рамках всесторонней кампании против методов работы американской иммиграционной службы. Участники обвиняют ICE в жестокости и преследовании представителей уязвимых групп. Кадры с жестким задержанием уже вызвали волну возмущения в соцсетях. Правозащитники требуют провести проверку и наказать виновных. #США #Филадельфия #полиция #протест #ICE #миграция #задержание #удушающийприем #правачеловека #скандал
czx / Others
11 июня 2025 г.
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