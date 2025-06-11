ПОЛИТИКА
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Москва и Киев начали обмен телами погибших военных
Первый обмен телами погибших военнослужащих состоялся между Россией и Украиной. Киев получил тела 1212 погибших в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в российской Курской области. Москва в свою очередь вернула 27 тел российских солдат. Напомним, второй раунд переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. По итогам встречи стороны договорились расширить обмены пленными: в первую очередь тяжелоранеными и самыми молодыми бойцами, а также передать тела по 6 тысяч погибших с каждой стороны. #Россия #Украина #обментелами #военные #конфликт #переговоры #Стамбул #пленные #погибшие #гуманитарнаяоперация
счс / Others
11 июня 2025 г.
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