Москва и Киев начали обмен телами погибших военных

Первый обмен телами погибших военнослужащих состоялся между Россией и Украиной. Киев получил тела 1212 погибших в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в российской Курской области. Москва в свою очередь вернула 27 тел российских солдат. Напомним, второй раунд переговоров прошел в Стамбуле 2 июня. По итогам встречи стороны договорились расширить обмены пленными: в первую очередь тяжелоранеными и самыми молодыми бойцами, а также передать тела по 6 тысяч погибших с каждой стороны. #Россия #Украина #обментелами #военные #конфликт #переговоры #Стамбул #пленные #погибшие #гуманитарнаяоперация