Караван для прорыва блокады Газы прибыл в Ливию

Пропалестинские активисты из Туниса, Алжира и Ливии прибыли в Триполи в рамках миссии в поддержку населения сектора Газа. Цель акции — привлечь внимание к гуманитарной ситуации в Газе и попытаться прорвать блокаду, установленную в регионе. Согласно заявлениям участников каравана, около 1,5 тыс. человек выехали из Туниса 9 июня. К ним присоединились около 250 активистов из Алжира, а также группы из Ливии. В дальнейшем колонна направится к пограничному переходу Рафах на границе с Египтом. #Газа #блокада #караван #Ливия #Тунис #Алжир #Палестина #активисты #гуманитарнаямиссия #Рафах #Египет