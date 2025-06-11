ПОЛИТИКА
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Караван для прорыва блокады Газы прибыл в Ливию
Пропалестинские активисты из Туниса, Алжира и Ливии прибыли в Триполи в рамках миссии в поддержку населения сектора Газа. Цель акции — привлечь внимание к гуманитарной ситуации в Газе и попытаться прорвать блокаду, установленную в регионе. Согласно заявлениям участников каравана, около 1,5 тыс. человек выехали из Туниса 9 июня. К ним присоединились около 250 активистов из Алжира, а также группы из Ливии. В дальнейшем колонна направится к пограничному переходу Рафах на границе с Египтом. #Газа #блокада #караван #Ливия #Тунис #Алжир #Палестина #активисты #гуманитарнаямиссия #Рафах #Египет
чыфыс / Others
11 июня 2025 г.
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