Трампа освистали на премьере «Отверженных» в Центре Кеннеди

На премьере мюзикла «Отверженные» в Вашингтоне Дональда Трампа встретили одновременно аплодисментами и оглушительным свистом. Как только президент США в смокинге вошел в зал и занял свое место, его встретил шквал недовольства: свист, выкрики и негодование прокатились по рядам, перекрывая аплодисменты. Иронично, что в центре сюжета спектакля борьба народа с несправедливостью и властью, а одна из ключевых песен «Do You Hear the People Sing?» давно стала символом сопротивления. Именно под нее Трамп ранее проводил свои митинги. #трамп #сша #недовольство