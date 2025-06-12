Не меньше 14 человек пострадали вследствие атаки дронами по Харькову

В результате атаки беспилотниками по Харькову пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них дети, сообщили в ГСЧС по области. Вследствие атаки в городе зафиксировано 12 попаданий по жилым районам, учебным заведениям, детским садам и гражданской инфраструктуре. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. #Украина #Харьков #атака #дроны #беспилотники #удар #жертвы