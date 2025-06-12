ПОЛИТИКА
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Ливийцы радостно встретили «Конвой сопротивления Магриба» в Злитене
«Конвой сопротивления Магриба», организованный для прорыва израильской блокады Газы, прибыл в Злитен, Ливия. Местные радостно встретили палестинскими флагами участников «Конвоя», в который входят около 2000 активистов из Туниса, Алжира, Марокко и Мавритании. К колонне примерно из 120 автомобилей и 12 автобусов присоединились также многочисленные ливийские активисты. #Магриб #Ливия #Злитен #Тунис #Морокко #Мавритания #Алжир #Израиль #Газа #блокада #Конвой
бвьыпта / Others
12 июня 2025 г.
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