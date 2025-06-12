12 июня 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Турецкого депутата прервали во время речи в защиту Газы
Турецкий депутат Исмаил Эмрах Караель на конференции Европейского союза в Варшаве назвал войну Израиля против Газы геноцидом. После этих слов его выступление тут же прервали модераторы. Караелю, который является сопредседателем Совместного парламентского комитета Турция-ЕС, заявили, что это не их тема и она не была включена в повестку дня. #Турция #Палестина #ЕС #Варшава #Польша #выступление #Газа #Израиль
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