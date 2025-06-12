В США военные начали задерживать мигрантов прямо на границе

Американские войска впервые начали самостоятельно задерживать нелегальных мигрантов, нарушивших границы так называемой зоны национальной обороны. Речь идет об особых участках вдоль южной границы страны, которые Дональд Трамп лично обозначил как военные территории. Накануне он подписал указ о создании двух военных зон в Нью-Мексико и Техасе. Участки общей протяженностью около 100 километров теперь находятся под контролем Пентагона. Активизация военного участия на границе происходит на фоне массовых протестов против ужесточения миграционной политики Трампа. #сша #трамп #граница #мигранты