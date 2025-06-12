ПОЛИТИКА
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В Канаде полицейский вытащил женщину из машины и повалил на землю
В канадском городе Смитс-Фолс произошел очередной инцидент с участием полиции. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как офицер силой вытаскивает женщину в наручниках из патрульного автомобиля. Инцидент уже вызвал волну возмущения в соцсетях. Оба полицейских, присутствовавшие при задержании, временно отстранены от службы. Ведется проверка. Сама женщина, как сообщается, не оказывала активного сопротивления. Правозащитники уже назвали действия офицеров «неоправданным применением силы». #канада #полиция #инцидент
бвымьт / Others
12 июня 2025 г.
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