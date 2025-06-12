ПОЛИТИКА
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В Египте задержаны тысячи участников планируемого прорыва блокады Газы
Власти Египта задерживают активистов и участников «Каравана стойкости», который намерен прорвать израильскую блокаду Газы. Очевидцы сообщают о задержаниях в аэропортах и наземных пунктах пропуска на границе с Египтом. Большую часть активистов планируют депортировать на родину или в страны, откуда они прилетели. «Караван стойкости» и «Конвой сопротивления Магриба» — гражданские инициативы, в которых, по разным подсчетам, участвуют от 4 до 6 тыс. представителей разных стран. #Египет #Каир #КараванСтойкости #Израиль #Газа #блокада #Конвой
csa / Others
12 июня 2025 г.
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