Момент, как выживший пассажир рейса Air India покидает место крушения

Очевидцы засняли, как единственный выживший пассажир рейса Air India самостоятельно покидает место крушения самолета рядом с аэропортом Ахмедабада. По данным СМИ, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш выпрыгнул из лайнера в момент падения. Несмотря на травмы, он выбрался из горящих обломков и направился к спасателям. На борту самолета, летевшего в Лондон, находились 242 человека. По информации властей, все они, кроме Рамеша, погибли.