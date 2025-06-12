ПОЛИТИКА
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Момент, как выживший пассажир рейса Air India покидает место крушения
Очевидцы засняли, как единственный выживший пассажир рейса Air India самостоятельно покидает место крушения самолета рядом с аэропортом Ахмедабада. По данным СМИ, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш выпрыгнул из лайнера в момент падения. Несмотря на травмы, он выбрался из горящих обломков и направился к спасателям. На борту самолета, летевшего в Лондон, находились 242 человека. По информации властей, все они, кроме Рамеша, погибли.
csa / Others
12 июня 2025 г.
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