ПОЛИТИКА
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В Лос-Анджелесе полиция повалила сенатора-демократа и надела на него наручники
В сети появилось видео, на котором полицейские валят на пол сенатора-демократа Алекса Падилью и надевают на него наручники. Инцидент произошел в коридоре сразу после того, как сенатора вывели с пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе. Сенатор пытался задать вопрос о миграционной политике, но был жестко задержан федеральными агентами. #ЛосАнджелес #АлексПадилья #сенатор #демократы #полиция #задержание #наручники #КристиНоэм #миграция #федеральныеагенты #скандал
xz / Others
12 июня 2025 г.
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