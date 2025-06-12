В Лос-Анджелесе полиция повалила сенатора-демократа и надела на него наручники

В сети появилось видео, на котором полицейские валят на пол сенатора-демократа Алекса Падилью и надевают на него наручники. Инцидент произошел в коридоре сразу после того, как сенатора вывели с пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе. Сенатор пытался задать вопрос о миграционной политике, но был жестко задержан федеральными агентами. #ЛосАнджелес #АлексПадилья #сенатор #демократы #полиция #задержание #наручники #КристиНоэм #миграция #федеральныеагенты #скандал