ПОЛИТИКА
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Что осталось от здания общежития, куда упал самолет Air India в Ахмедабаде?
Самолет Air India рухнул на здание общежития медицинского колледжа, вызвав значительные разрушения и убив пятерых студентов-медиков. Рейс из Ахмедабада в Лондон потерпел крушение практически сразу после взлета. Это стало крупнейшей авиационной катастрофой за последнее десятилетие. На борту находились 242 человека, погибших — не менее 290, включая людей на земле. Ведутся поиски и идентификация тел с помощью ДНК.
чя / Others
12 июня 2025 г.
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