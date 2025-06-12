Что осталось от здания общежития, куда упал самолет Air India в Ахмедабаде?

Самолет Air India рухнул на здание общежития медицинского колледжа, вызвав значительные разрушения и убив пятерых студентов-медиков. Рейс из Ахмедабада в Лондон потерпел крушение практически сразу после взлета. Это стало крупнейшей авиационной катастрофой за последнее десятилетие. На борту находились 242 человека, погибших — не менее 290, включая людей на земле. Ведутся поиски и идентификация тел с помощью ДНК.