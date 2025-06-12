Жительница Сирии расчищает от боеприпасов Алеппо и Идлиб

29-летняя сирийка Хеба Гадаа расчищает неразорвавшиеся боеприпасы в сельских районах Алеппо и Идлиба. Физик по образованию, Гадаа решила заняться этим после гибели от неразорвавшегося снаряда 9-летнего родственника в 2019 году. В составе её команды пять человек. Ежемесячно они обезвреживают от 100 до 200 различных взрывоопасных предметов — это мины, снаряды, запалы и мортиры. #Сирия #Алеппо #Идлиб #разминирование #боеприпасы #мины #безопасность #гуманитарнаямиссия #ХебаГадаа #саперы