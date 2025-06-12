ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жительница Сирии расчищает от боеприпасов Алеппо и Идлиб
29-летняя сирийка Хеба Гадаа расчищает неразорвавшиеся боеприпасы в сельских районах Алеппо и Идлиба. Физик по образованию, Гадаа решила заняться этим после гибели от неразорвавшегося снаряда 9-летнего родственника в 2019 году. В составе её команды пять человек. Ежемесячно они обезвреживают от 100 до 200 различных взрывоопасных предметов — это мины, снаряды, запалы и мортиры. #Сирия #Алеппо #Идлиб #разминирование #боеприпасы #мины #безопасность #гуманитарнаямиссия #ХебаГадаа #саперы
xcz / Others
12 июня 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us