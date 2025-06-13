Израиль атаковал Иран: удары по ядерным объектам, страна в режиме ЧП

Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. В Тегеране сообщают о серии мощных взрывов. Закрыт международный аэропорт Имама Хомейни. По словам премьер-министра Нетаньяху, удары нанесены по центру обогащения урана в Натанзе, а также по научным институтам, причастным к разработке ядерной бомбы. Тегеран, по данным СМИ, готовится к ответному удару с применением баллистических ракет. Израиль закрыл воздушное пространство, страна переведена в режим чрезвычайной ситуации. #израиль #иран #чп #атака