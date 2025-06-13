ПОЛИТИКА
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Нетаньяху: мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению урана
Израиль объявил начало операции «Восстающий лев» против Ирана. В ходе операции нанесены точечные удары по ключевым объектам Ирана, а именно связанным с программами обогащения урана, заводу в Натанзе, лабораториям ведущих ядерных ученых и баллистическим ракетам. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется», пока баллистическая и ядерная программы Тегерана не будут полностью уничтожены. #нетаньяху #иран #израиль #уран
вабьтб / Others
13 июня 2025 г.
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