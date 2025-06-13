ПОЛИТИКА
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Израильские удары поразили ракетный объект Ирана в Керманшахе
Израиль нанес удар по ключевому ракетному объекту в Керманшахе. Именно там, по данным разведки, Иран хранит баллистические ракеты средней и большой дальности. На кадрах с места события видно, как густой дым поднимается над военной зоной. Напомним, Израиль заявил о начале широкомасштабной операции против Ирана «Восстающий лев» и нанес серию авиаударов по ключевым объектам иранской ядерной инфраструктуры. #израиль #иран #керманшах
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13 июня 2025 г.
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