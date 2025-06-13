ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Израиле начали готовить подземные укрытия в медицинских учреждениях
Иранская армия заявила о запуске 800 дронов в сторону Израиля. В тоже время израильские больницы готовятся к возможным ударам. Подземные укрытия израильских клиник в Хайфе и Тель‑Авиве оборудуют медицинским инвентарем и койками. Израиль начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. Тель-Авив сообщил, что 200 истребителей за ночь атаковали более 100 целей на территории Ирана. В ожидании ответного удара в Израили закрыли воздушное пространство. #израиль #иран #укрытие
лодолд / Others
13 июня 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us