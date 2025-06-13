В Израиле начали готовить подземные укрытия в медицинских учреждениях

Иранская армия заявила о запуске 800 дронов в сторону Израиля. В тоже время израильские больницы готовятся к возможным ударам. Подземные укрытия израильских клиник в Хайфе и Тель‑Авиве оборудуют медицинским инвентарем и койками. Израиль начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. Тель-Авив сообщил, что 200 истребителей за ночь атаковали более 100 целей на территории Ирана. В ожидании ответного удара в Израили закрыли воздушное пространство. #израиль #иран #укрытие