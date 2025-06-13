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Самая западная станция ПВО Ирана атакована израильскими ударами
Как сообщили в четверг, 13 июня, израильские ВВС нанесли авиаудар по радиолокационной станции Субаши, расположенной на западе Ирана, недалеко от иракской границы. Этот объект считается самой западной точкой системы противовоздушной обороны страны. По предварительным данным, речь идет о стратегически важном узле, обеспечивающем радиолокационный контроль на границе. #израиль #иран #пво
лоророл / Others
13 июня 2025 г.
Истории
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