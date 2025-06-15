Как Израиль подкрался к сердцу Ирана?

13 июня Израиль провел внезапную атаку по военным и ядерным объектам Ирана, уничтожив большую часть системы противовоздушной обороны. По данным СМИ, Тель-Авив готовил операцию восемь месяцев и разместил секретные базы дронов в самом сердце Ирана. Почему мощная иранская ПВО не сработала? Почему израильские дроны и истребители смогли беспрепятственно атаковать ядерные объекты — разбирался TRT на русском. #Израиль #Иран #атака #удар #ракеты