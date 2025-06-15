15 июня 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Иран нанес сокрушительный удар по центральному и северному Израилю
Иран атаковал Израиль, выпустив около 50 ракет, в том числе баллистических, сообщают израильские СМИ. В результате ударов по центральной и северной части страны погибли не менее 7 человек, еще около 150 получили ранения, заявили в Израиле. Очевидцы из Газы, Западного берега, Ливана и самого Израиля публикуют кадры атаки. #Израиль #ТельАвив #Хайфа #Иран #атака #удар #ракеты
Иран нанес сокрушительный удар по центральному и северному Израилю / Others
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