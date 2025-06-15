Иран и Израиль обменялись ударами по нефтебазам

Израиль и Иран обменялись ударами беспилотниками и ракетами по нефтебазам. В частности, были разрушены нефтеперерабатывающий завод в Хайфе (Израиль) и нефтехранилище «Шахран» в Тегеране (Иран). Хайфа – третий по величине город Израиля, через который проходит треть всего импорта страны. Нефтехранилище «Шахран» считается главным топливным хранилищем в Иране. #Израиль #Хайфа #Иран #Тегеран #Шахран #атака #удар #ракеты #нефтебаза