ПОЛИТИКА
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Иран и Израиль обменялись ударами по нефтебазам
Израиль и Иран обменялись ударами беспилотниками и ракетами по нефтебазам. В частности, были разрушены нефтеперерабатывающий завод в Хайфе (Израиль) и нефтехранилище «Шахран» в Тегеране (Иран). Хайфа – третий по величине город Израиля, через который проходит треть всего импорта страны. Нефтехранилище «Шахран» считается главным топливным хранилищем в Иране. #Израиль #Хайфа #Иран #Тегеран #Шахран #атака #удар #ракеты #нефтебаза
Иран и Израиль обменялись ударами по нефтебазам / Others
15 июня 2025 г.
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