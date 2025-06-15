ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В израильском Бат-Яме после иранской атаки пропали без вести 35 человек
По меньшей мере 4 человека погибли, более 100 получили ранения в израильском Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, после ночной атаки со стороны Ирана, сообщил мэр города. Полиция заявила о пропаже без вести не менее 35 человек. Спасатели разбирают завалы в поисках выживших. #Израиль #БатЯм #Иран #атака #удар #ракеты #погибшие #раненые #жертвы
В израильском Бат-Яме после иранской атаки пропали без вести 35 человек / Others
15 июня 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us