В израильском Бат-Яме после иранской атаки пропали без вести 35 человек

По меньшей мере 4 человека погибли, более 100 получили ранения в израильском Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, после ночной атаки со стороны Ирана, сообщил мэр города. Полиция заявила о пропаже без вести не менее 35 человек. Спасатели разбирают завалы в поисках выживших. #Израиль #БатЯм #Иран #атака #удар #ракеты #погибшие #раненые #жертвы