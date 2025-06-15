15 июня 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Йеменские хуситы нанесли удар по Израилю ракетами «Палестина-2»
Йеменские хуситы, поддерживающие Иран, нанесли удар по израильскому городу Яффа совместно с Ираном. Это первый случай, когда поддерживающая Иран группировка публично заявила о координации атак с Тегераном. Согласно заявлению, хуситы использовали гиперзвуковые баллистические ракеты «Палестина-2» собственного производства. #Израиль #Яффа #Йемен #хуситы #Иран #атака #удар #ракеты #Палестина2
Йеменские хуситы нанесли удар по Израилю ракетами «Палестина-2» / Others
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