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Глава МИД Ирана: мы не хотели этой войны
Иран не хочет, чтобы конфликт с Израилем распространился на соседние страны, если только нас не вынудят, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, добавив, что удары по Израилю были актом самообороны. Аракчи также обвинил Израиль в попытках саботировать текущие ядерные переговоры Ирана и США, которые, по его словам, могли бы открыть путь к соглашению #Израиль #МИДИрана #Иран #атака #Аракчи #ракеты #самооборона
Глава МИД Ирана: мы не хотели этой войны / Others
15 июня 2025 г.
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