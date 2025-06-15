Глава МИД Ирана: мы не хотели этой войны

Иран не хочет, чтобы конфликт с Израилем распространился на соседние страны, если только нас не вынудят, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, добавив, что удары по Израилю были актом самообороны. Аракчи также обвинил Израиль в попытках саботировать текущие ядерные переговоры Ирана и США, которые, по его словам, могли бы открыть путь к соглашению #Израиль #МИДИрана #Иран #атака #Аракчи #ракеты #самооборона