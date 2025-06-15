Британский медик умоляет египетских полицейских пропустить конвой в Газу

Британский медбрат эмоционально просит египетские силы пропустить конвой помощи в Газу, умоляя их проявить человечность. С 12 июня Египет задержал и депортировал около 200 международных активистов, пытавшихся добраться до Рафаха, конфисковал их паспорта и заблокировал гуманитарный конвой. #Египет #Газа #Палестина #конвой #блокада #Израиль #медбрат