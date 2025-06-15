ПОЛИТИКА
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Британский медик умоляет египетских полицейских пропустить конвой в Газу
Британский медбрат эмоционально просит египетские силы пропустить конвой помощи в Газу, умоляя их проявить человечность. С 12 июня Египет задержал и депортировал около 200 международных активистов, пытавшихся добраться до Рафаха, конфисковал их паспорта и заблокировал гуманитарный конвой. #Египет #Газа #Палестина #конвой #блокада #Израиль #медбрат
Британский медик умоляет египетских полицейских пропустить конвой в Газу / Others
15 июня 2025 г.
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