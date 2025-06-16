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Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами: есть жертвы
Ночью 16 июня Израиль и Иран продолжили атаковать друг друга. В результате ударов есть десятки погибших и сотни раненых. Иран атаковал газовую электростанцию в городе Хайфа, под обстрел попало здание посольства США в Тель-Авиве. Израиль заявил, что наносил удары по военной инфраструктуре, командным центрам и ядерным объектам, однако в нескольких городах пострадали многоэтажки, есть погибшие среди мирных жителей. #Израиль #Иран #удары #ракеты #эскалация #повреждения #атаки
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16 июня 2025 г.
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