Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами: есть жертвы

Ночью 16 июня Израиль и Иран продолжили атаковать друг друга. В результате ударов есть десятки погибших и сотни раненых. Иран атаковал газовую электростанцию в городе Хайфа, под обстрел попало здание посольства США в Тель-Авиве. Израиль заявил, что наносил удары по военной инфраструктуре, командным центрам и ядерным объектам, однако в нескольких городах пострадали многоэтажки, есть погибшие среди мирных жителей. #Израиль #Иран #удары #ракеты #эскалация #повреждения #атаки