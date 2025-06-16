ПОЛИТИКА
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Иран не работает над созданием ядерной бомбы
«Мы не ведем работы по созданию ядерной бомбы», — заявил глава Совета по оценке политической целесообразности и бывший главнокомандующий КСИР Мохсен Резайи в интервью одному из телеканалов. При этом Израиль оправдывает свои атаки тем, что они отбросили ядерную программу Ирана на годы назад. Израильские удары произошли накануне 15 июня, когда должны были состояться переговоры Вашингтона и Тегерана об иранской ядерной программе. #Израиль #Иран #ядернаябомба #ядернаяпрограмма #Резайи
dfm,n / Others
16 июня 2025 г.
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