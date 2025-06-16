Израиль знал, что придется поплатиться за удары по Ирану

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что с самого начала понимал: будут трудные моменты, и это цена за удары по Ирану. Согласно последним данным, в результате ответных атак по Израилю погибли более 20 человек, сотни получили ранения. Разрушены нефтехранилища, энергетические и инфраструктурные объекты. Повреждены многоэтажные дома в нескольких городах, приостановлена работа школ, госучреждений и аэропортов. #Израиль #Иран #отплата #поплатились #вооруженныесилыИзраиля