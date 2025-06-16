Израиль ударил по иранскому госТВ в прямом эфире

В Тегеране израильская армия нанесла удар по зданию иранского государственного телевидения во время прямой трансляции, сообщает агентство IRNA. Эфир был прерван, но вскоре возобновился из других студий. Министр обороны Израиля заявил, что "иранское телевидение скоро исчезнет". Иранские СМИ публикуют кадры последствий удара — здание охвачено дымом, есть раненые среди персонала. #Израиль #Иран #Тегеран #ГосТВ #ПрямаяТрансляция #Удар #IRNA #МинистрОбороны #Раненые #Эскалация #Война