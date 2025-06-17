ПОЛИТИКА
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Ирак протестует против ударов Израиля по Ирану
В Багдаде сотни иракцев вышли на улицы, осудив израильские удары по Ирану. Протестующие выразили солидарность с Ираном, а представители местной группировки выступили с резкими заявлениями против Израиля и его союзников. Акции проходят на фоне резкой эскалации конфликта в регионе после взаимных атак между Израилем и Ираном. #Ирак #Багдад #Иран #Израиль #протест #БлижнийВосток #новости #атака #солидарность
счя / Others
17 июня 2025 г.
Истории
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