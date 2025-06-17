ПОЛИТИКА
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Сотни тысяч жителей Гааги в красном потребовали прекратить блокаду Газы
Около 150 тыс. человек приняли участие в массовой демонстрации в Гааге, протестуя против блокады Газы. Участники, одетые в красное, символически обозначили «красную черту» в отношении израильских действий, которые они считают военными преступлениями. Митингующие также потребовали от местных властей занять более жесткую позицию в отношении нарушений международного права #гаага #протест #израиль #палестина
ьбватб / Others
17 июня 2025 г.
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